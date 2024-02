POL-DN: Einbruch in Wohnwagen

Aldenhoven (ots) - Das Bargeld einer Kaffeekasse ist das Diebesgut, welches bislang unbekannte Täter bei ihrem Einbruch in eine Arztpraxis in Aldenhoven mitgehen ließen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Montagabend (26.02.2024), 19:00 Uhr, und Dienstagmorgen (27.02.2024), 06:50 Uhr. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zugang in die Räume der am Karl-Arnold-Ring gelegenen Praxis. Samt der Kaffeekasse konnten die Eindringlinge unerkannt entkommen. Zur ...

