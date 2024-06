POL-KN: (Konstanz) Diebstahl von Mobiltelefon- Hinweise erbeten (04.06.2024)

Zimmern o.R. (ots) - Am Sonntagabend hat ein unbekannter Autofahrer auf der Kreisstraße 5540 eine Unfallflucht begangen. Gegen 18.30 Uhr fuhr der Unbekannte auf der K 5540 von Flözlingen in Richtung Zimmern. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn, weshalb ein ...

mehr