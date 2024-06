Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.R./ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Kreisstraße 5540- Zeugen gesucht (02.06.2024)

Zimmern o.R. (ots)

Am Sonntagabend hat ein unbekannter Autofahrer auf der Kreisstraße 5540 eine Unfallflucht begangen. Gegen 18.30 Uhr fuhr der Unbekannte auf der K 5540 von Flözlingen in Richtung Zimmern. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn, weshalb ein entgegenkommender 30-jähriger Fahrer eines Cupra Born nach rechts ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Verlauf kam der Cupra von der Straße ab und prallte in eine Leitplanke. Zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Autos kam es jedoch nicht. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von über 15.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Bei diesem soll es sich um einen silberfarbenen VW Golf mit RW- Kennzeichen handeln.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem flüchtigen Verursacher aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls, oder Personen, die Hinweise auf den VW Golf oder den Fahrer geben können, sich unter der Tel. 0741 34879-0, bei der Verkehrspolizei Zimmern zu melden.

