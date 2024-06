Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Glastür eines Kiosks in der Konstanzer Straße beschädigt (01.06.2024)

Radolfzell (ots)

Am späten Samstagabend hat ein unbekannter Täter eine Sachbeschädigung in der Konstanzer Straße begangen. Der Unbekannte schlug gegen 23 Uhr mit einem Gegenstand gegen die Glastür eines Kiosks und verursachte dabei einen Schaden in noch unbekannter Höhe. Bei dem Täter soll es sich um einen jungen etwas kleineren Mann handeln, der dunkel gekleidet war.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell