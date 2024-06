POL-KN: (VS-Nordstetten/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Gefährliches Überholmanöver- Polizei sucht Zeugen (03.06.2024)

Konstanz (ots) - Hoher Sachschaden ist bei einem Unfall auf der Einmündung der Bundesstraße 33/ Landesstraße 221 am Samstagabend entstanden. Ein 52-Jähriger fuhr mit einem Volvo auf der B 33 von Allensbach herkommend in Richtung Konstanz. Auf Höhe der Westtangente fuhr der Mann in den Einmündungsbereich in Richtung Konstanz weiter, obwohl die Ampel für seine ...

