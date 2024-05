Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schaufenster eingeworfen - Zeugenaufruf

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht vom Mittwoch den 29.05.2024 auf Donnerstag den 30.05.2024 kam es am Römerplatz in Bad Dürkheim zu einem Einbruch in ein Brillengeschäft.

Die bislang unbekannten Täter schlugen mittels eines Gullydeckels das Schaufenster des Geschäftes ein und entwendeten mehrere Sonnenbrillen aus der Auslage. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3500,- EUR.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322/963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

