POL-HSK: Auseinandersetzung nach Schützenfest

Marsberg (ots)

Am Samstag gegen 2:55 Uhr kam es in der Straße "Rische" zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Jugendlicher und zwei Männern. Nach Angaben der beiden 45- und 48-jährigen Marsbergern bemerkten sie eine Personengruppe aus circa sechs Jugendlichen, welche sich verbal angingen. Als sie die Gruppe ansprachen wurde einer der jungen Erwachsenen plötzlich aggressiv, schlug den 45-Jährigen gegen den Kopf und spuckte ihn an. Anschließend entfernte sich die Gruppe in Richtung Ortsmitte. Die beiden Männer blieben unverletzt. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 20-24 Jahre, etwa 1,8 Meter groß, kräftige Statur, helle kurzrasierte Haare, schwarzer Pullover, blaue Jeanshose. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

