Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auseinandersetzung in Einkaufszentrum

Arnsberg (ots)

Am Freitag gegen 19:50 Uhr wurden die Beamten zu einer Auseinandersetzung in einem Einkaufszentrum in der Straße "Neheimer Markt" gerufen. Nach ersten Erkenntnissen haben zwei 18- und 19-jährige Arnsberger einen dortigen Supermarkt verlassen, als sich eine Personengruppe aus bis zu zehn männlichen Personen aus Richtung des Haupteingangs näherte. In der Halle des Einkaufszentrums schlug ein 16-jähriger Arnsberger dem 18-jährigen unvermittelt ins Gesicht. Aus dieser Situation entstand eine körperliche Auseinandersetzung zwischen der Personengruppe und den beiden Männern. Wenige Zeit später entfernte sich die Personengruppe. Bei der Auseinandersetzung wurde der 19-jährige Arnsberger leicht verletzt. Warum es zu der Schlägerei gekommen ist, ist derweilen noch nicht bekannt. Zur weiteren Sachverhaltsklärung wurden Zeuge gebeten sich mit der Polizei in Arnsberg unter der 02932 / 90 200 in Verbindung zu setzen.

