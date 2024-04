Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall mit Verletzten - Zusammenstoß zwischen drei Fahrzeugen

Recklinghausen (ots)

Auf der Prosperstraße kam es Montag um 15:20 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen drei Fahrzeugen.

Ein 69-Jähriger aus Oberhausen befuhr die genannte Straße in Richtung Stadtmitte. Als ein vor ihm befindlicher Autofahrer am Straßenrand in parken wollte, bremste der Oberhausener ab. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine 38-jährige Bottroperin hinter ihm und bremste ihr Auto ebenfalls ab. Hinter dem Fahrzeug der Bottroperin befand sich wiederum ein 45-jähriger Autofahrer, welcher der Bottroperin aus nicht abschließend geklärter Ursache auffuhr. Ihr Auto wurde durch diesen Zusammenstoß auf das Fahrzeug des Mannes aus Oberhausen geschoben. Bei dem Unfall wurden die 38-Jährige schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 7-jähriger Sohn, der ebenfalls im Auto saß, kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der leicht verletzte Mann aus Oberhausen musste vor Ort nicht ärztlich versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden von 11000 Euro.

