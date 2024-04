Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 15-Jährger nach Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag um 15:30 Uhr wurde ein Schüler aus Gladbeck bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt. Der 15-Jährige war auf seinem E-Scooter auf der Gladbecker Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als ein 53-Jähriger Autofahrer aus Gladbeck beabsichtigte, von der Germaniastraße rechts in die Gladbecker Straße abzubiegen, kam es zur Kollision. Der 15-Jährige stürzte und wurde verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Erziehungsberechtigten wurden informiert. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

