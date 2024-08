Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Feuerwehr rückt zu Brandalarm in Krankenhaus aus

Ein rauchender Patient hat in der Nacht auf Mittwoch um kurz nach 3 Uhr im Sigmaringer Krankenhaus für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Nachdem er in seinem Zimmer geraucht und die Zigarette am Bett ausgedrückt hatte, löste der Brandalarm aus. Eine Angestellte konnte den kleineren Brand, der am Bett entstanden ist, noch während der Anfahrt der Wehrleute löschen.

Sigmaringen

Unachtsamkeit - Autofahrerin touchiert Leitplanke

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstagmittag gewesen sein, der glücklicherweise glimpflich ausgegangen ist. Auf der B32 zwischen Nollhof und Sigmaringen geriet eine 25-Jährige mit ihrem Ford-Transporter zunächst nach rechts auf das Bankett. Als die Frau vor Schreck gegenlenkte, touchierte sie mehrere Elemente der Mittelleitplanke. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt, andere Verkehrsteilnehmer waren ebenfalls nicht in den Unfall involviert. Der Sachschaden am Ford und der Mittelleitplanke wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Sigmaringen

Wespe führt zu wuchtigem Auffahrunfall

Zu einem wuchtigen Auffahrunfall hat am Dienstagnachmittag das Fahrmanöver einer 39-jährigen Autofahrerin geführt, nachdem eine Wespe durch ein geöffnetes Autofenster in den Wagen geflogen war. Aus Angst, das Tier könnte ihr Kleinkind stechen, wollte die Frau am Fahrbahnrand anhalten. Dabei übersah sie offensichtlich einen am Straßenrand geparkten Mercedes und prallte in dessen Fahrzeugheck. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen zum Glück niemand, die beiden erheblich beschädigten Wagen mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 45.000 Euro geschätzt.

Inzigkofen

Pedelec-Fahrerin zieht sich Bruch zu

Bei einem Sturz hat sich am Dienstagmittag in der Straße "Nickhof" eine Predelec-Fahrerin einen Bruch am Bein zugezogen. Die 65-Jährige war mit ihrem Rad offensichtlich ins Schlingern geraten, nachdem sie während der Fahrt ihren Hut, der vom Kopf zu fallen drohte, festhalten wollte. Ein Rettungsdienst brachte die Radfahrerin zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Pfullendorf

Sachschaden bei Überholmanöver

Auf insgesamt rund 3.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Lkw-Fahrer am Dienstagmorgen auf der L 194 zwischen Pfullendorf und Ostrach bei einem Überholmanöver verursacht hat. Der 66-Jährige hatte mit seinem Lkw einen langsamer fahrenden Lkw überholt und beim Wiedereinscheren dessen Fahrzeugfront touchiert. Zum Glück hatte das Überholmanöver keine weitreichenderen Folgen: Eine entgegenkommende Autofahrerin konnte gefahrlos abbremsen und so einen möglichen Frontalunfall verhindern.

