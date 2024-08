Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Trunkenheitsfahrt endet im Krankenhaus

Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr muss ein 69-Jähriger rechnen. Die Polizei fand den Mann am Montag gegen 22.45 in Fallenbrunnen auf seinem Fahrrad liegend am Boden. Die Beamten gehen davon aus, dass der Senior mit dem Rad aufgrund unbekannter Ursache während der Fahrt gestürzt war. In seinem komatös schlafenden Zustand war der Mann nicht mehr ansprechbar, sodass ein Rettungswagen hinzugezogen wurde, der ihn in ein Krankenhaus transportierte. Nach einer Blutentnahme verblieb der stark alkoholisierte Mann dort.

Friedrichshafen

Auto kommt von Straße ab und landet in Busch

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend gegen 20.30 Uhr auf der Henri-Dunant-Straße. Laut der Beifahrerin habe die 46-jährige Fahrzeugführerin plötzlich gesundheitliche Probleme erlitt. Daraufhin kam der Renault von der Straße ab und fuhr in ein Wiesengrundstück, wo er schlussendlich in einem Busch zum Stehen kam. Die Beifahrerin sprang zuvor aus dem noch fahrenden Auto, blieb aber unverletzt. Nach Zeugenangaben war die Fahrerin selbst einige Minuten bewusstlos, erlitt aber keine erkennbaren Verletzungen. Trotzdem wurde die 46-Jährige aufgrund ihres Gesundheitszustandes und zur weiteren Überwachung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Friedrichshafen

Rangieren missglückt - Fahrerflucht

In der Solarstraße kollidierte am Montag gegen 18 Uhr ein 60-Jähriger mit seinem Mercedes beim Ausparken mit einem gegenüberliegend geparkten VW. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der 60-Jährige weiter. Zeugen beobachteten den Unfallhergang und verständigten die Polizei. Diese konnten den flüchtigen Fahrer anhand des Kennzeichens ermitteln. Auf den 60-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen Fahrerflucht zu.

Friedrichshafen

Auto touchiert - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Fahrer hat im Zeitraum zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen einen geparkten Mitsubishi gestreift. Das Fahrzeug stand zu dem Zeitpunkt auf dem Parkplatz des Sportplatzes in Lottenweiler. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Mitsubishi entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Personen, die Hinweise zu Fahrer und Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Vandalen beschmieren Hauswand - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Donnerstagmittag und Samstagmittag eine Hauswand in der Straße "Rebleweiher" mit Lack beschmiert. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Personen, die in dem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meckenbeuren unter Tel. 07542/94320 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Hecke fängt Feuer

Beim Abflammen von Unkraut ist am Montag kurz nach 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Hotels in der Grasbeurer Straße eine Hecke in Brand geraten. Ein Hotelmitarbeiter konnte die Flammen noch vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr mit einem Gartenschlauch löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Salem

Möbelteile am Wegesrand entsorgt

Unbekannte haben im Bereich "Am Schloßsee" und in der Bodenseestraße unerlaubt Möbelteile am Wegesrand entsorgt. Der Bauhof der Gemeinde stellte die Müllablagerungen am Montagvormittag fest. Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Salem unter Tel. 07553/82690 entgegen.

