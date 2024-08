Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Geschenk geklaut

Weil er es eigenen Angaben zufolge später seiner Freundin schenken wollte, hat ein 34-Jähriger am Dienstagabend in der Unterstadt ein Kleid gestohlen. Der Mann nahm das Kleid im Vorbeigehen aus einer Auslage vor einem Geschäft und steckte es ein. Zeugen beobachteten den Diebstahl und informierten eine in der Nähe befindliche Streifenwagenbesatzung. Aus dem Geschenk wurde nichts, das Kleid musste der alkoholisierte 34-Jährige dem Geschäft wieder aushändigen. Er gelangt nun wegen Diebstahls zur Anzeige.

Ravensburg

Suche nach Pkw

Seit dem gestrigen Dienstag sucht ein 30-jähriger Besitzer nach seinem wohl zuletzt im Bereich der Neuwiesen-Schule in der Südstadt abgestellten grauen VW Golf. Den Angaben des Eigentümers zufolge sei dieser dort seit Freitag, 02.08.24, geparkt gewesen und nun möglicherweise gestohlen worden. Nachdem nicht ganz klar wurde, wer mit dem Pkw zuletzt unterwegs war, ermittelt das Polizeirevier Ravensburg in alle Richtungen und bittet um sachdienliche Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des Fahrzeugs, Baujahr 2001 und mit RV-Kennzeichen, unter Tel. 0751/803-3333.

Bodnegg

Beim Geldwechsel betrogen

Um mehrere hundert Euro wurde ein Kassierer in einem Lebensmittelmarkt in Bodnegg am Dienstag um die Mittagszeit von einem Unbekannten betrogen. Der Mann, der in Begleitung eines Jugendlichen war, bezahlte lediglich eine Flasche Wasser und bat im Anschluss darum, ihm mehrere 100-Euro-Scheine in 50-er-Scheine zu wechseln. Nach einigem Hin und Her mit verschiedenen Scheinarten verlangte der Unbekannte schließlich seine 100-Euro-Scheine wieder zurück und verließ vermeintlich ohne Umtausch das Geschäft. Wie sich später herausstellte, war es dem Unbekannten zuvor aber gelungen, rund 400 Euro unbemerkt von den 50er-Noten abzuzweigen und zu stehlen. Der Tatverdächtige soll ca. 35 bis 40 Jahre alt gewesen sein und mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Er hatte eine kräftige Figur und einen schwarzen Rahmen- und Backenbart und trug zur Tatzeit ein blaues T-Shirt, eine schwarze Schildmütze, kurze Jeans und schwarze Schuhe. Der Jugendliche, der nicht sprach, war eher korpulent, trug eine auffällig silberne Halskette, ein weißes T-Shirt und ebenfalls eine kurze Jeans und schwarze Schuhe. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen des Betrugs und bittet um Zeugenhinweise zu den Tatverdächtigen unter Tel. 07529/971460. Das Duo steht im Verdacht, am gleichen Tag in Kressbronn ebenfalls mit derselben Masche rund 500 Euro betrügerisch erlangt zu haben.

Weingarten

Tätliche Auseinandersetzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll, ist es am Dienstagvormittag in der Siemensstraße gekommen. Ein 45-Jähriger beabsichtigte offenbar eine Aussprache mit seiner Ex-Freundin und traf dabei auf einen befreundeten Bekannten der Frau. An der Haustür soll es dann zu einer Tätlichkeit gekommen sein, in deren Verlauf der 45-Jährige mit einem Messer auf den Mann losgegangen sein soll. Dieser habe den Angriff durch ein Zuschlagen der Haustür abwehren können, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Beim Eintreffen der Beamten ging der Aggressor, der zuvor gegen die Fenster des Hauses geschlagen hatte, drohend auf die Polizisten zu, konnte aber nach der Androhung eines Pfeffersprayeinsatzes widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt, er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Mochenwangen

Verkehrsunfall fordert zwei Leichtverletzte

Zwei Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden von rund 35.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am heutigen Mittwochmorgen gegen 7 Uhr in Mochenwangen gefordert. Die 18-jährige Lenkerin eines Mercedes kam in der Ortsdurchfahrt Mochenwangen in Fahrtrichtung Baindt aus bislang nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort wuchtig mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Tankzug. Sowohl die 18-Jährige als auch der 43-jährige Lkw-Lenker wurden dadurch leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem in der Unfallmeldung nicht klar war, ob möglicherweise Gefahrgut betroffen ist, rückte die Feuerwehr zunächst mit einem größeren Aufgebot an. Am Sattelzug wurde durch den Unfall jedoch lediglich die Zugmaschine in Mitleidenschaft gezogen, außerdem war der Tankauflieger zum Unfallzeitpunkt leer. Eine erhöhte Gefahr bestand somit nicht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 284 zeitweilig voll gesperrt.

Aitrach

Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Schwer verletzt wurde ein 43-jähriger Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L 260 am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr. Die 36-jährige Lenkerin eines Opel wollte von der L 2009 aus Richtung Legau kommend nach rechts auf die L 260 in Richtung Aitrach einbiegen und übersah dabei den aus Richtung Aichstetten kommenden und vorfahrtsberechtigten 43-Jährigen. Durch die folgende Kollision stürzte der Rennradfahrer und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1.000 Euro.

Aitrach

Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Aitrach wurde am Dienstagnachmittag gegen 17.45 Uhr ein 62-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Der Mann kam von der A 96 aus südlicher Fahrtrichtung und wollte nach der Abfahrt nach links auf die L 260 in Richtung Aitrach einbiegen. Hierbei geriet er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Abbiegevorgang zu weit auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem aus Richtung Aitrach kommenden Pkw zusammenstieß, der seinerseits auf der Linksabbiegespur in Richtung Auffahrt A 96 fuhr. Durch die frontale Kollision wurde der 62-Jährige leicht verletzt und in der Folge vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell