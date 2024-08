Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Herbertingen

Vorfahrt missachtet - zwei Leichtverletzte bei Unfall

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls an der Kreuzung Heßlinger Straße / Angerstraße am Mittwochabend gegen 19 Uhr. Auf dem Weg von der Heßlinger Straße in Richtung Stadtmitte übersah die 18 Jahre alte Fahrerin eines Citroen einen von rechts aus der Angerstraße kommenden und vorfahrtsberechtigten VW-Fahrer und prallte in dessen Wagen. Durch die wuchtige Kollision wurden beide Pkw erheblich beschädigt, der VW schleuderte im Kreuzungsbereich. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden Unfallbeteiligten und brachte sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Unfallwagen wurden auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt.

Pfullendorf

Pkw zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Wegen mutwilliger Beschädigungen an zwei geparkten Pkw hat der Polizeiposten Pfullendorf eine Strafanzeige aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Tätern. Unbekannte haben zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag einen Renault in der Straße "Am Sechslindenöschle" sowie ein Fahrzeug in der Straße "Zum Eichberg" zerkratzt und dabei Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung und den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Wald

Fiat muss nach Unfall abgeschleppt werden

Insgesamt rund 11.000 Euro Sachschaden ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in der Hohenzollernstraße entstanden. Beim Linksabbiegen von der Brauereistraße in die Hohenzollernstraße hatte eine Renault-Fahrerin einen Fiat übersehen und ihm die Vorfahrt genommen. Durch die folgende, wuchtige Kollision wurde der Fiat derart beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst abtransportiert werden musste. Sowohl die 54 Jahre alte Unfallverursacherin als auch der 51 Jahre alte Fiat-Fahrer kamen ohne Verletzungen davon.

Bad Saulgau

Pkw und Fassade gestreift - Ermittlungen wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung

Ermittlungen wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung hat das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen 87-Jährigen eingeleitet. Der Senior hatte am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums zunächst einen geparkten Pkw sowie die Fassade des Ladens touchiert und war anschließend von Zeugen gestoppt worden. Während der vom Senior verursachte Sachschaden auf einen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt wird, kamen den hinzugerufenen Polizisten bei der Unfallaufnahme erhebliche Zweifel an der Fahrtüchtigkeit des Seniors. Der Mann wurde vorsorglich von einem Rettungsdienst zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Den Fahrzeugschlüssel behielten die Beamten ein, zudem fertigten sie einen Bericht an die Führerscheinstelle.

Bad Saulgau

Unfallflucht - mehrere tausend Euro Schaden

Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter am Mittwochvormittag zwischen 6 Uhr und 8.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Reha-Klinik im Siebenkreuzerweg an einem VW Tiguan hinterlassen hat. Vermutlich beim rückwärtigen Ausparken prallte der Unbekannte gegen den geparkten Wagen und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Anhand des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der Unfallbeteiligte die Kollision bemerkt haben muss. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat den Unfall aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell