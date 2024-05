Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 01. Mai 2024

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste: Einbrüche in mehrere Kraftfahrzeuge im Bereich Dorum und Nordholz

In der Nacht vom 29.04.2024 auf den 30.04.2024 kam es in der Wurster Nordseeküste, hier in den Ortsteilen Dorum und Nordholz, zu mehreren Diebstählen von Werkzeug aus Kraftfahrzeugen. Hierbei wurde in der Valger Landstraße in Dorum bei einem Mercedes-Benz Sprinter die linke Heckscheibe eingeworfen und Diebesgut in noch unbekannter Höhe erbeutet. Zudem wurde in der Speckenstraße in Dorum bei einem VW Caddy ebenso die linke Heckscheibe eingeschlagen und diverses Diebesgut erlangt. Die Tatorte in Nordholz befinden sich im Feuerweg und Mühlenweg. Aufgrund der örtlichen Nähe könnte für die Taten die gleiche Täterschaft in Frage kommen. Sollten Zeugen den Vorfall gesehen oder andere verdächte Feststellungen gemacht haben, melden sie sich bitte bei der Polizei in Geestland (04743/9280) oder bei der Polizei in Cuxhaven (04721/5730).

