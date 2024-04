POL-CUX: Einbruch ins Tennisvereinsheim des TSV Otterndorf - Unbekannte Täter entwenden unter anderem Backofen und Kochfeld

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven/Altenwalde/Otterndorf. In den vergangenen sechs Wochen gaben in Altenwalde und in Otterndorf mehrere Anwohner Hinweise auf unbekannte Personen, welche an der Haustür klingelten und danach im Anschluss wieder verschwanden. Gleichzeitig wurden an mindestens zwei Häusern (Ackerstraße in Otterndorf und Hermann-Löns-Straße in Altenwalde) ...

mehr