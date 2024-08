Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann wirft aus Frust Steine auf Autos

Aus Frust hat ein 55-Jähriger am Donnerstag kurz nach Mitternacht in der Röntgenstraße Steine auf geparkte Autos geworfen. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei rief. Der aufgebrachte Mann gab an, wahllos Steine auf weitere Autos werfen zu wollen, um seinen Frust abzulassen. Nachdem er somit bereits die Windschutzscheibe eines dort parkenden Autos beschädigte, verwiesen die Beamten ihm vom Platz. Dem kam der 55-Jährige nicht nach. Aufgrund seiner Uneinsichtigkeit und seines Gemütszustandes wurde ihm schließlich der Gewahrsam erklärt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

Langenargen

Auto touchiert - Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Fahrer hat am Samstag gegen 3.30 Uhr in der Rosenstraße ein geparktes Auto touchiert, wobei ein Zeuge einen lauten Knall vernommen hat. Ohne sich nach der Kollision um den entstanden Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Hinterlassen hat er einen Sachschaden von rund 3.500 Euro. Der Polizeiposten Langenargen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrerflucht eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrer und Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 07543/93160 zu melden.

Friedrichshafen

Auffahrunfall auf B31

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch gegen 7.45 Uhr auf der B31 in Fahrtrichtung Friedrichshafen auf Höhe der Anschlussstelle Fischbach. Eine 44-Jährige bremste infolge einer sich umschaltenden Ampel mit ihrem Hyundai ab. Ein dahinterfahrender 63-jähriger VW-Lenker rechnete offensichtlich nicht damit und fuhr aufgrund von Unachtsamkeit dem Fahrzeug der Frau auf. Hierbei verletzte sich die 44-Jährige leicht und wurde anschließend mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von knapp 13.000 Euro.

Überlingen

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Am Mittwochabend haben Polizeibeamte einen Transporter auf dem Parkplatz eines Supermarktes einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wies der 26-jährige Fahrer gerötete Augen auf und machte einen nervösen Eindruck. Ein daraufhin durchgeführter Urintest verlief positiv auf mehrere Substanzen. Der junge Mann gab an, am Vormittag einen Joint konsumiert zu haben. Nach einer Blutentnahme in einem Krankenhaus, wurde ihm die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt. Auf den 26-Jährigen kommt voraussichtlich ein hohes Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot zu.

Owingen

Fahrzeugteile abmontiert und geklaut

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Golfclubs Fahrzeugteile eines dort geparkten Rollers entwendet. Auf unbekannte Art und Weise wurden hierbei die Abdeckung des Motorschutzes und der rechte Kotflügel einer gelben Vespa V50 Spezial entfernt. Personen, die insbesondere in der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 20.45 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

