Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Autofahrerin überschlägt sich und muss von Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden

Baindt / Baienfurt (Landkreis Ravensburg) (ots)

Wohl aufgrund gesundheitlicher Probleme ist am Montagnachmittag kurz nach 15.30 Uhr eine 81 Jahre alte Citroen-Fahrerin auf der Kreisstraße zwischen Baindt und Baienfurt im Bereich der Abzweigung Schachen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei überschlagen. Der Citroen geriet nach rechts einen Abhang hinab und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die Frau, die nach ersten Erkenntnissen offensichtlich schwerer verletzt wurde, mit technischem Gerät aus ihrem Pkw befreien. Ein Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus, am Citroen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell