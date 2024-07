POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Wardenburg leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein Pilot hat am Montag, 29. Juli 2024, bei einem Flugunfall in der Nähe des Flughafens Ganderkesee Verletzungen erlitten. Der 65-jährige Mann aus Herford hob gegen 14:45 Uhr mit einer einmotorigen Maschine am Flughafen in Ganderkesee ab. In einer Höhe von ungefähr 100 Metern fiel der Motor ...

