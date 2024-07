POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Transporter in Hude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Ein Motorradfahrer hat am Sonntag, 28. Juli 2024, 12:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ovelgönne schwere Verletzungen erlitten. Der 55-jährige Bremer befuhr die Moorseiter Straße in Richtung Salzendeich. Dabei überholte er einen vorausfahrenden 20-Jährigen aus Elsfleth, der in diesem Moment nach links auf eine Grundstücksauffahrt abbog. Nach ...

