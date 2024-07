Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Ovelgönne schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein Motorradfahrer hat am Sonntag, 28. Juli 2024, 12:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ovelgönne schwere Verletzungen erlitten.

Der 55-jährige Bremer befuhr die Moorseiter Straße in Richtung Salzendeich. Dabei überholte er einen vorausfahrenden 20-Jährigen aus Elsfleth, der in diesem Moment nach links auf eine Grundstücksauffahrt abbog. Nach dem Zusammenstoß mit dem BMW des 20-Jährigen kam der 55-Jährige nach links von der Fahrbahn ab. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 20-jährige Autofahrer erlitt leichte Verletzungen, verzichtete aber auf eine medizinische Behandlung.

Sowohl für das Motorrad als auch den BMW mussten Abschleppunternehmen verständigt werden. Die Schäden wurden auf ungefähr 8.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell