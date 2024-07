Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahren unter Alkoholeinfluss +++ Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Fahren unter Alkoholeinfluss

Nordenham, Großensieler Straße Sonntag, 28.07.2024, 01.37 Uhr

Beamte des Polizeikommissariat Nordenham kontrollierten zur Vorfallzeit einen 19jährigen Pkw-Fahrer aus Nordenham und stellten dabei Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,67 Promille. Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkei-tenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Nordenham, An der Sielbrücke Samstag, 27.07.2024, 18.00 bis 18.55 Uhr

Im Unfallzeitraum wurde ein Pkw schwarzer VW Golf aus Oldenburg auf dem Parkplatz eines Restaurants in Nordenham, An der Sielbrücke, von einem bisher unbekannten Pkw-Fahrer beschädigt. Augenscheinlich war der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke gegen den geschädigten Pkw gestoßen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne Sich um den entstandenen Schaden zu kümmern bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/2694-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell