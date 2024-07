POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis +++ Illegales Kraftfahrzeugrennen +++ Fahren unter Drogeneinfluss

Delmenhorst (ots) - Ein alkoholisierter Mann aus Lemwerder hat am Samstag, 27. Juli 2024, gegen 21:20 Uhr, in Hude einen Verkehrsunfall verursacht. Der 19-Jährige befuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem Renault die Maibuscher Straße in Richtung Berne. In einer Rechtskurve kam der Mann aus Lemwerder zunächst von der ...

mehr