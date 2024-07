Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen, Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter 19-Jähriger verursacht Verkehrsunfall in Hude

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Mann aus Lemwerder hat am Samstag, 27. Juli 2024, gegen 21:20 Uhr, in Hude einen Verkehrsunfall verursacht. Der 19-Jährige befuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem Renault die Maibuscher Straße in Richtung Berne. In einer Rechtskurve kam der Mann aus Lemwerder zunächst von der Fahrbahn ab, schleuderte dann über diese und kam schließlich in einem Graben zum Stillstand. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 3.000,- Euro. Der 19-Jährige wurde nicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 19-Jährige unter Alkoholeinfluss steht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,87 Promille. Auf der Dienststelle erfolgte die Durchführung einer Blutentnahme. Der Führerschein des 19-Jährigen wurde beschlagnahmt.

