Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person in Colnrade

Delmenhorst (ots)

Colnrade - Am Freitag, 26.07.2024, gegen 19:30 Uhr kam es auf der Harpstedter Straße (K 5) im Bereich einer Linkskurve zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person.

Ein 18-Jähriger aus der Gemeinde Colnrade befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße in Richtung Colnrade und kam aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Baum und wurde dadurch auf das angrenzende Feld geschleudert. Der Fahrzeugführer wurde durch Ersthelfer aus dem verunfallten Pkw befreit. Die zunächst von den Ersthelfern durchgeführten Reanimationsmaßnahmen wurden durch die hinzugerufenen Kräfte des Rettungsdienstes fortgeführt. Trotz aller Bemühungen erlag der 18-Jährige jedoch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Harpstedter Straße im Bereich der Unfallstelle vorübergehend voll gesperrt werden. Neben einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Darüber hinaus war auch die Freiwillige Feuerwehr Colnrade mit Einsatzkräften vor Ort. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 5.000,- EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell