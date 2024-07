Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl einer Harley-Davidson in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In einem Zeitraum von Samstag, 20. Juli 2024, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 21. Juli 2024, 09:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter eine mit einer Lenkradsperre versehene Harley-Davidson, welche auf dem Hinterhof eines Mehrparteienhauses in der Ellernstraße in Delmenhorst gestanden hat.

Die Höhe des Schadens beläuft sich auf circa 25.000 Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04221/15590 von der Polizei Delmenhorst entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell