Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisiert Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots)

Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Budapester Straße kam es gestern, 24.04.2024, gegen 22:30 Uhr, zu einem Unfall. Der Unfallverursacher, ein 70-jähriger Autofahrer, war unvermittelt rückwärts gegen das Auto eines 30-Jährigen gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Da sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des 70-Jährigen ergaben, wurde ihm ein entsprechender Test angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,13 Promille. Der Mann wurde für die Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienststelle mitgenommen. Sein Führerschein und seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der 70-Jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Ebenfalls unter dem Einfluss von Alkohol fuhr am gleichen Tag, gegen 19:30 Uhr, ein 51-jähriger Mofafahrer. Er wurde in der Bliesstraße kontrolliert. Hierbei gab er an, kürzlich Amphetamine und Alkohol konsumiert zu haben. Zwei entsprechende Tests bestätigten seine Aussage. Diese ergaben einen Wert von 0,04 Promille und reagierten positiv auf Amphetamin. Ihm wurde eine Blutprobe in der Polizeidienststelle entnommen. Der Mann wird sich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen. Hier droht eine Geldbuße bis zu dreitausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell