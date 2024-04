Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand auf Balkon

Ludwigshafen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Mittag des 24.04.2024, zu einem Brand auf einem Balkon in der Pettenkoferstraße. Ein Passant bemerkte das Feuer und alarmierte die Anwohner sowie die Feuerwehr. Am Gebäude entstand Sachschaden, insbesondere durch Rußbildung. Die genaue Höhe des Schadens wird aktuell ermittelt. Ebenso wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie haben Hinweise? Dann wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

