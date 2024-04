Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Polizei lädt zur kostenlosen Fahrradcodierung ein

Anmeldung erforderlich

Ober-Ramstadt (ots)

Die Polizei in Ober-Ramstadt lädt am Donnerstag, dem 16. Mai, in der Zeit von 11 bis 15 Uhr zu einer Fahrradcodierung im Innenhof der Polizeistation im Nieder-Modauer Weg 1 in 64372 Ober-Ramstadt ein.

Für die Codierung ist eine Voranmeldung unter der Rufnummer 06154/6330-0 notwendig.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist es hilfreich, bereits bei der Voranmeldung erforderliche Daten zur Person und zum Fahrrad (Hersteller, Typ und Rahmennummer) anzugeben. Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potenziellen Dieben schützen können, wird ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes und Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

