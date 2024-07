Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zwei Personen bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 25. Juli 2024, ereignete sich gegen 15:35 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Bremen-Brinkum, im Bereich der Gemeinde Stuhr, ein Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Bremen, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren und zwei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 79 Jahre alter Pkw-Fahrer eines Kia aus Wedemark bei Hannover und der 29 Jahre alte Fahrer eines Audi aus Emden standen auf dem linken von drei Fahrstreifen am Ende eines Staus in Fahrtrichtung Bremen. Der 25 Jahre alte Fahrer eines BMW aus Wilhelmshaven näherte sich dem Stauende und fuhr dort auf einen Audi eines 30 Jahre alten Fahrzeugführers aus Großenaspe in Holstein auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 30-Jährigen auf die vor ihm stehenden Fahrzeuge aus Wedemark und Emden geschoben.

Durch den Unfall wurden eine 79 Jahre alte Beifahrerin des Kia aus Wedemark und eine 28 Jahre alte Beifahrerin des Audi aus Emden leicht verletzt. Sie wurden an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst versorgt.

An allen vier beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der auf circa 25.000 Euro geschätzt wird.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit, sodass es zu keinen weiteren Verkehrsbehinderungen kam.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell