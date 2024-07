POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand von Abfällen auf einem Feld in Nordenham

Delmenhorst (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wardenburg hat am Donnerstag, 25. Juli 2024, 08:45 Uhr, eine Autofahrerin tödliche Verletzungen erlitten. Zur Unfallzeit befuhr die 63-jährige Frau aus Wardenburg mit einem Mercedes die Litteler Straße in Richtung Wardenburg. Ungefähr in Höhe der Straße ...

mehr