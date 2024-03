POL-K: 240303-2-K Polizei stellt Auto, Führerschein und Handy nach Verfolgungsfahrt sicher

Köln (ots) - Zivilpolizisten der Polizei Köln haben am Donnerstagabend (29. Februar) einen mutmaßlichen Drogendealer (21) in der Innenstadt festgenommen, eine Wohnung durchsucht, die mutmaßlich als "Drogenbunker" benutzt wurde und unterschiedliche Betäubungsmittel sowie mehrere tausend Euro Bargeld sichergestellt. Der 21-Jährige soll mehreren Männern in der ...

