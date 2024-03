Polizei Köln

POL-K: 240301-3-K/GM 24-Jähriger bei Auseinandersetzung am Gummersbacher Busbahnhof getötet - Tatverdächtiger stellt sich

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 5 vom 29. Februar 2024

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Der gesuchte Tatverdächtige (21), der am Donnerstagabend (29. Februar) einen 24 Jahre alten Mann am Gummersbacher Bahnhof tödlich verletzt haben soll, hat sich einen Tag nach der Tat auf einer Polizeiwache in Gummersbach gestellt. Er ist vorläufig festgenommen worden und soll noch im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft wird den Erlass eines Haftbefehls wegen des dringenden Verdachts des Mordes, gestützt auf das Merkmal der Heimtücke, beantragen. Umfangreiche Ermittlungen hatten bereits vor seiner Festnahme zur Identifizierung des tatverdächtigen 21-Jährigen geführt. Die Ermittlungen zu den näheren Umständen und Hintergründen der Tat dauern an. (cr/kk)

