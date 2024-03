Polizei Köln

POL-K: 240301-2-K Zwei mutmaßliche Hehlerlager aufgetan - Durchsuchung und Sicherstellung

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugens (41) stellten Polizisten am Donnerstagnachmittag (29. Februar) gegen 17.30 Uhr am Südstadion einen Opel Zafira sicher. Der Wagen diente zwei Männern (42, 21) als mutmaßliches Hehlerlager. Der 41-jährige Kölner hatte zuvor beobachtet, wie die Tatverdächtigen Werkzeuge in den Zafira geladen haben und anschließend in einem Opel Agila weggefahren seien sollen. Weitere Ermittlungen ergaben Hinweise auf die Identität der Männer, die wegen Eigentumsdelikten bereits polizeilich in Erscheinung getreten sind. Gegen 22 Uhr durchsuchten Ermittler in der Kölner-Südstadt die gemeinsame Wohnung und die Kellerräume des 42- und 21-Jährigen und stellten 3600EUR Bargeld, Werkzeuge und Fahrräder sicher.

Bereits kurz vor 18 Uhr sichtete ein Streifenteam den Opel Agila auf der Vorgebirgstraße und wollte diesen einer Kontrolle unterziehen. Als sich die Beamten dem Auto näherten, missachtete der Fahrer jedoch die Anhaltezeichen der Polizisten und flüchtete. Das Auto konnte wenig später auf der Kyllstraße/Alteburgerplatz in der Südstadt ohne die Insassen aufgefunden werden. (ls/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell