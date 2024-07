POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw beim Abbiegevorgang +++ Mehrere tausend Euro Sachschaden +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - In einem Zeitraum von Samstag, 20. Juli 2024, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 21. Juli 2024, 09:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter eine mit einer Lenkradsperre versehene Harley-Davidson, welche auf dem Hinterhof eines Mehrparteienhauses in der Ellernstraße in Delmenhorst gestanden hat. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf circa 25.000 Euro. ...

