Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und erheblichen Verkehrsbehinderungen

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 26.07.2024, ereignete sich gegen 12:45 Uhr auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Lohne / Dinklage und Holdorf in Fahrtrichtung Osnabrück, ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden und in Folge des Verkehrsunfalls es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Der Unfallort befindet sich im Bereich der Gemarkung Lohne, Landkreis Vechta.

Ein 33 Jahre alter Fahrer eines BMW aus Herne und der 36 Jahre alte Fahrer eines Hyundai aus Dahlem befuhren den Überholfahrstreifen in der Baustelle in Fahrtrichtung Osnabrück. Auf Grund stockendem Verkehr mussten beide ihre Fahrzeuge abbremsen. Der nachfolgende 39 Jahre alte Fahrer eines Peugeot aus Bulgarien erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den BMW aus Herne auf und schob diesen danach noch auf den Hyundai aus Dahlem.

Durch den Zusammenstoß wurde der 39 Jahre alte Fahrer schwer und seine ebenfalls 39 Jahre alte Beifahrerin und ein 19 Jahre alter Insasse leicht verletzt. Zudem war die Fahrbahn durch den Unfall blockiert. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn zeitweise in Fahrtrichtung Osnabrück voll gesperrt werden. Der Peugeot aus Bulgarien und der BMW aus Herne waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 20.000,- Euro geschätzt. In Folge des Unfalls und der Sperrung der Fahrbahn und im Zusammenhang mit dem starken Urlaubsreiseverkehr kam es noch bis in den späten Nachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

