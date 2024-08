Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 27 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 19.30 Uhr in Bavendorf erlitten. Ein 43-jähriger VW-Fahrer bog in der Markdorfer Straße nach links ab, weshalb der entgegenkommende 27-Jährige und sein gleichaltriger Begleiter ihre Motorräder jeweils stark abbremsen mussten. Dabei kam der 27-Jährige mit seiner Suzuki zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Der Sachschaden an der Suzuki wird auf rund 2.000 Euro beziffert.

Ravensburg

Nach Diebstählen an Obstautomat: Polizei ermittelt Diebe

Nachdem sich Diebe an einem Obstautomaten in Oberhofen zu schaffen gemacht hatten (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5836343), hat die Polizei zwei 16 und 23 Jahre alte Tatverdächtige ermittelt. Dem Duo drohen nun strafrechtliche Konsequenzen.

Weingarten

Mit Deo ins Gesicht gesprüht

Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls hat das Polizeirevier Weingarten gegen eine 55-Jährige eingeleitet, die am Montagvormittag in einem Hotel zwei Personen mit einem Sprüh-Deo ins Gesicht gesprüht haben soll. Die Frau wurde vom Hotelpersonal dabei ertappt, wie sie aus einem Lagerraum mehrere Dosen des Deodorants entwendete. Als die Hotelangestellte die 55-Jährige auf den Diebstahl ansprach, sprühte diese der Frau kurzerhand das Aerosol ins Gesicht. Auch ein Hotelgast, der auf die Situation aufmerksam wurde und die 55-Jährige ansprach, erhielt einen Sprühstoß ins Gesicht. Beide Personen wurden dadurch leicht verletzt. Die alkoholisierte 55-Jährige erhielt Hausverbot und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Baindt

Fahrzeug beschädigt

Erheblich beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in jüngster Zeit einen Hyundai, der in der Birkenstraße abgestellt war. Unter anderem wurden die Wischerblätter und der Tankdeckel demoliert. Zudem übergoss der Unbekannte den Wagen mit einer nicht näher definierbaren Flüssigkeit. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Zeugen der Vorfälle sowie Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Eichstegen

Unfall nach missglücktem Überholmanöver

Glücklicherweise unverletzt blieben die beiden Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 15 Uhr auf der B 32 ereignet hat. Ein 31-jähriger Sprinter-Fahrer scherte zum Überholen eines landwirtschaftlichen Gespanns aus und übersah dabei, dass Gegenverkehr nahte. Er bremste seinen Sprinter ab, um wieder hinter dem Gespann einzuscheren. Dabei touchierte er den Anhänger des 38-jährigen Traktor-Fahrers, der sein Gespann aufgrund der Gefahrensituation ebenfalls abbremste. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 9.000 Euro beziffert.

Wangen

Alkoholisiert zum Altglascontainer gefahren

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf eine 72-Jährige zu, die sich am Montag gegen 20.30 Uhr unter Alkoholeinfluss ans Steuer ihres Wagens gesetzt hat. Zeugen alarmierten die Polizei, weil die 72-Jährige zunächst gegen einen Randstein und in der Folge über eine Verkehrsinsel gefahren war. Als die Frau an einem Altglascontainer anhielt, um leere Flaschen zu entsorgen, nahmen ihr die Zeugen den Fahrzeugschlüssel ab. Eine Polizeistreife stellte bei der 72-Jährigen deutlichen Alkoholeinfluss fest. Einen Alkoholtest konnte die Frau nicht durchführen, weshalb die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik veranlassten und den Führerschein der 72-Jährigen beschlagnahmten. Die Seniorin wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Wangen

Fahrzeug touchiert und das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat im Zeitraum zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, einen Porsche Macan auf einem Parkplatz in der Immelmannstraße beschädigt. Der Unbekannte prallte offenbar beim Rangieren gegen das hintere linke Fahrzeugeck des Porsche. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, suchte der Unfallverursacher im Anschluss das Weite. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Wolfegg

Geparkten Pkw touchiert und abgehauen

Das Weite gesucht hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, nachdem er am Montag zwischen 5.40 Uhr und 16 Uhr beim Ausfahren aus einer Parklücke in der Alttanner Straße einen ordnungsgemäß abgestellten Skoda touchiert hat. Der Sachschaden am linken Heck des Skoda wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zum Unfall und zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Kißlegg

Unbekannte stehlen Holzkuh

Eine Holzkuh, die vor einem Lebensmittelautomaten in der Immenrieder Hauptstraße stand, haben Unbekannte im Laufe der vergangenen Woche entwendet. Die rund zwei Meter lange und etwa 140 cm hohe schwarzbraune Kuh trägt die Aufschrift einer regionalen Käserei. Die Polizei vermutet, dass die Täter das Rindvieh mittels eines Fahrzeugs abtransportiert haben dürften. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07529/97156-0 um Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib der Kuh.

Aichstetten

Fahrerflucht - Polizei sucht Zeugen

Auf rund 3.500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den eine bislang unbekannte Audi-Lenkerin am Montag zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Hochstraße verursacht hat. Zeugenangaben zufolge stieß die Fahrerin eines schwarzen Audi A3 beim Rückwärtsfahren gegen einen VW Polo und verschob diesen. Im Anschluss fuhr die blonde Unfallverursacherin weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Weitere Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu der Frau oder deren Audi geben können, mögen sich bitte unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch melden.

