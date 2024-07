POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße/ Versuchter Diebstahl einer Geldkassette

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben den Werbeaufsteller einer Eisdiele an der Hauptstraße gestohlen. Es handelt sich dabei um eine Ente mit einer Eistüte. Kurz darauf tauchte der Aufsteller innerhalb des Ortskerns wieder auf. Die Tatzeit liegt zwischen 23.30 Uhr am Samstag (13.07.24) und 8 Uhr am Sonntag (14.07.24). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

