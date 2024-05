Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Einbruch in Vereinsheim -Polizei sucht Zeugen-

Eutingen im Gäu (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 20:00 Uhr und Dienstag, 16:00 Uhr, ist es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Straße "Am Flugplatz" im Ortsteil Eutingen gekommen.

Die bislang unbekannte Täterschaft drang über ein Fenster in das Gebäude ein und entwendete Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 07451 96-0, beim Polizeirevier Horb zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell