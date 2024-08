Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Betrunken mit Fahrrad gestürzt Am Montag ist am frühen Abend in der Riedleparkstraße ein 65-Jähriger mit seinem Fahrrad gestürzt und war laut Zeugen zunächst nicht ansprechbar. Bei Eintreffen der Rettungsdienstbesatzung und der Polizei kam der stark unter Alkoholeinfluss stehende Mann jedoch wieder zu sich. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, gab ...

