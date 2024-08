Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auto und Fahrrad kollidieren im Kreisverkehr

Am Dienstag kam es gegen 16.30 Uhr in der Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall. Auf Höhe des Kreisverkehrs Olgastraße kollidierten eine 67-jährige VW-Fahrerin und ein 82-jähriger Fahrradfahrer. Hierbei stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An ihrem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, dieser blieb jedoch fahrbereit. Das Fahrrad wurde bei dem Unfall ebenfalls beschädigt, hier beläuft sich der Schaden auf einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag. Die polizeiliche Ermittlung der genauen Verantwortlichkeiten zu dem Unfall ist noch nicht abgeschlossen.

Langenargen

Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwerverletzt

Zwei Pedelec-Fahrer kollidierten am Dienstag gegen 9.45 Uhr in der Buchenstraße miteinander. Bei der Ausfahrt aus einem Grundstück übersah eine 63-Jährige einen, an der Grundstücksausfahrt vorbeifahrenden, 84-Jährigen. Beide Fahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen, kollidierten miteinander und kamen infolge dessen zu Fall. Die 63-Jährige verletzte sich hierbei schwer, der 84-Jährige nur leicht. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Pedelecs entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 1.000 Euro.

Immenstaad am Bodensee

Unbekannte brechen in Kiosk ein

Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Kiosk im Helmsdorfweg ein. Gewaltsam verschafften sich die Täter Zugang in die Räumlichkeiten. Dort entwendeten sie einen vorgefundenen Tresor und Bargeld aus einer Geldkasse. Hierbei entstand ein Schaden im höheren vierstelligen Eurobereich. Personen, die insbesondere in der Zeit von 22 Uhr bis 7 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immenstaad unter Tel. 07545/1700 zu melden.

Überlingen

Einbruch in Einkaufszentrum

Am Mittwoch brachen Unbekannte in ein Einkaufszentrum in der Lippertsreuter Straße ein und lösten gegen 3.30 Uhr den Einbruchsalarm aus. Hierbei schlugen sie unter anderem mit einem Stein eine Scheibe ein. Im Ladeninneren entwendeten sie vermutlich mehrere Getränkedosen und verspeisten augenscheinlich vor Ort noch ein Eis. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter. Kurze Zeit später meldete ein Firmeninhaber auf seinem Gelände, das sich in unweiter Nähe befindet, fremde Personen. Hinter einer Werkhalle konnten außerdem leere Getränkedosen sichergestellt werden. Ob die Personen, die hier ebenfalls vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt verschwanden, im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Einkaufszentrum stehen, ermittelt derzeit das Polizeirevier Überlingen. Dieses bittet Zeugen der Tat oder Personen, denen im Bereich des Tatorts Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell