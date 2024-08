Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr auf der L 456 zwischen Sigmaringen und Krauchenwies. Beim Linksabbiegen von der Landesstraße auf die L 455 in Richtung Sigmaringendorf hat ein 28 Jahre alter VW-Fahrer einen aus Richtung Krauchenwies entgegenkommenden Peugeot-Lenker übersehen und ist mit diesem im Einmündungsbereich kollidiert. Sowohl der 28-Jährige als auch der 48 Jahre alte Unfallbeteiligte wurden infolge des Zusammenpralls von einem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Pkw entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Sie wurden abgeschleppt.

Meßkirch

Rollerfahrer flüchtet ohne Führerschein

Eine Strafanzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens kommt auf einen 22-Jährigen zu, der in der Nacht auf Donnerstag mit seinem Roller vor einer Polizeistreife geflüchtet ist. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen wollten den jungen Mann gegen 2.45 Uhr in der Straße "Am Stachus" auf seinem Motorroller für eine Verkehrskontrolle stoppen, als der 22-Jährige Gas gab und davonfuhr. Die Anhaltesignale sowie das Blaulicht ignorierte er, wobei seine Flucht über eine Wiese an einem Bahngleis endete. Der Flüchtende wurde vorläufig festgenommen und gab als Grund an, dass er weder über einen Führerschein noch über ein gültiges Versicherungskennzeichen für den Roller verfügt. Bereits am vergangenen Freitag war die junge Mann - noch mit Erfolg - mit seinem Roller vor einer Verkehrskontrolle der Polizei geflüchtet. Auch hierfür wird er sich verantworten müssen.

Bad Saulgau

Unbekannte wollen Pkw aufhebeln

Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 21 Uhr in der Hölderlinstraße versucht, einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw aufzuhebeln. Die Täter scheiterten mit ihrem Vorhaben und hinterließen an dem Mercedes einen Sachschaden von wenigen hundert Euro. Personen, die im Zusammenhang mit dem offenkundigen Aufbruchsversuch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 auf dem Polizeirevier Bad Saulgau zu melden. Ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet.

Bad Saulgau

Unfall zwischen Pkw und Rollerfahrerin geht glimpflich aus

Glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einer Vespa-Fahrerin, der sich am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen Wagenhausen und Bad Saulgau ereignet hat. An einer Kreuzung, die in Richtung Sießen führt, übersah die 63 Jahre alte Fahrerin des Mercedes die 26-Jährige auf ihrer Vespa, woraufhin es trotz eines versuchten Ausweichmanövers zu einer leichteren Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die Rollerfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, einer medizinischen Versorgung vor Ort bedurfte es jedoch nicht.

