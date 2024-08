Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrzeug touchiert und das Weite gesucht

Wegen Fahrerflucht ermittelt das Polizeirevier Ravensburg, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 6.15 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz der Oberschwabenhalle einen Daimler GLC erheblich beschädigt hat. Mutmaßlich stieß der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken gegen die hintere rechte Seite des Wagens und hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher im Anschluss weiter. Sachdienliche Hinweise zum Unfall nehmen die Ermittler unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Baienfurt

Fahrerflucht

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 19 Uhr und 21.45 Uhr auf einem Parkplatz auf dem Marktplatz einen Nissan Leaf beschädigt. Der Unbekannte touchierte den Nissan vorne rechts und fuhr im Anschluss weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Bad Waldsee

Fake-Anruf provoziert Polizeieinsatz

Einen üblen Scherz hat sich ein bislang unbekannter Täter am Mittwochabend erlaubt, als er gegen 20.30 Uhr einen Polizeieinsatz im Stadtgebiet ausgelöst hat. Der Unbekannte meldete dem Polizeirevier Weingarten telefonisch eine Straftat. Als die Beamten den Sachverhalt an der genannten Anschrift überprüften und im Hintergrund weitere Ermittlungen zur Urheberschaft des Anrufs aufnahmen, stellte sich heraus, dass es sich um eine unwahre Meldung handelte und vor Ort keine Straftat zugrunde lag. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun wegen Vortäuschens einer Straftat gegen den bis dato unbekannten Anrufer. Sollte dieser identifiziert werden, drohen ihm neben der Anzeige auch erhebliche Kostenforderungen für den missbräuchlich veranlassten Polizeieinsatz.

Wangen

Dreister Ladendieb auf großer Tour

Großes hatte offenbar ein 26-jähriger Ladendieb am Mittwoch kurz vor 20 Uhr in einem Supermarkt in der Zeppelinstraße vor. Der Mann nahm einen Koffer mit in den Laden und lud auf diesen Schachteln mit Lebensmitteln im Wert von knapp 100 Euro. Während seines Beutezugs verspeiste der 26-Jährige zudem Essbares. Ein Angestellter des Markts sprach den 26-Jährigen schließlich an und informierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, hatte der Mann bereits die Beine in die Hand genommen, den Koffer mit seinen Personalien und die Lebensmittel jedoch zurückgelassen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Isny

Randalierer ziehen durch Stadt

Mehrere Vandalen sind am frühen Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr durch das Stadtgebiet gezogen. Der Polizei wurden mehrere Sachbeschädigungen gemeldet, darunter ein Schaden an einem Steigrohr in der Gerbergasse. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete die fünfköpfige Personengruppe. Die Beamten konnten im Rahmen der Fahndung zwei 20 und 23 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass auch zwei Fensterscheiben an einer Gaststätte sowie eine Ampelanlage beschädigt wurden. Ob diese Taten im Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die andauern.

Bad Wurzach

Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat im Zeitraum zwischen Dienstag, 18.15 Uhr, und Mittwoch, 6.15 Uhr, einen Opel Vectra angefahren, der an der Ecke Alte/Neue Straße abgestellt war. Dabei wurde die Beifahrerseite erheblich beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro beziffert. Im Anschluss fuhr der Verursacher weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unbekannten oder dessen Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 07564/2013 beim Polizeiposten Bad Wurzach melden.

