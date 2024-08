Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Motorradfahrerin stürzt nach missglücktem Wendemanöver

Leichte Verletzungen hat sich eine 25-jährige KTM-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der Meersburger Straße zugezogen. Die Bikerin war in Richtung L 288 unterwegs und entschloss sich, zu wenden. Dabei übersah sie den Audi eines 23-Jährigen und kollidierte mit diesem. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 1.500 Euro beziffert.

Ravensburg

15.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Auffahrunfall gewesen sein, der sich am Donnerstag gegen 9.45 Uhr in der Schmalegger Straße ereignet hat. Ein 24-jähriger Lkw-Fahrer war in Richtung Schmalegg unterwegs und erkannte an der Kreuzung zum Karl-Erb-Ring nicht, dass eine vorausfahrende 28-jährige Ford-Fahrerin verkehrsbedingt stand. Bei der wuchtigen Kollision wurde niemand verletzt. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, am Ford ein solcher von circa 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Wangen

Hund beißt Radfahrer - Polizei bittet um Hinweise

In den Oberschenkel gebissen hat ein Hund am Donnerstag gegen 10.15 Uhr einen 42-jährigen Radfahrer. Der Radler war zu dieser Zeit auf dem Fahrradweg entlang der Argen zwischen Epplings und Wangen unterwegs, als zwei Hunde aus dem Gebüsch an der Argen auf ihn zusprangen. Ein schäferhundgroßer brauner Hund versetzte dem 42-Jährigen plötzlich den Biss, der kniehohe schwarz-weiße zweite Hund biss nicht zu. Obwohl der 42-Jährige durch Rufen auf sich aufmerksam machte, konnte er keinen zugehörigen Hundehalter ausmachen. Die Polizei bittet nun unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise zum Halter der Hunde.

Wangen

Leichtkraftrad-Fahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 9.45 Uhr ist ein 16-jähriger KTM-Fahrer auf der K 8044 zwischen Epplings und Gießen schwer verletzt worden. Der Jugendliche kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Steilhang. Ein Rettungswagen brachte den 16-Jährigen in eine Klinik. Der Schaden an seinem Leichtkraftrad wird auf rund 3.000 Euro beziffert.

Aichstetten

Mit rund 3 Promille und unter Drogen hinterm Steuer

Deutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand eine 35-jährige Autofahrerin, die Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg am Donnerstag gegen 18 Uhr am Eurorasthof kontrollierten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille, ein Vortest auf Drogen verlief positiv auf THC. Die Frau musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und durfte ihre Fahrt nicht fortsetzen. Da der Wagen offenbar nicht versichert war, muss die 35-Jährige nun unter anderem mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Bad Wurzach

Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 58-Jähriger, der am Donnerstag kurz nach 20 Uhr in der Dr.-Harry-Wiegand-Straße mit seinem Skoda von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Metallgeländer geprallt ist. Beim Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife war der Mann nicht mehr vor Ort, konnte jedoch von einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizei nach kurzer Fahndung im Stadtgebiet angetroffen werden. Der 58-Jährige war so stark alkoholisiert, dass ein Alkoholtest nicht möglich war. Er musste daraufhin Blut in einer Klinik sowie seinen Führerschein abgeben. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Gegen den 58-Jährigen wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrerflucht ermittelt.

Bad Wurzach

Unfall nach missglücktem Überholmanöver

Zeugen sucht das Polizeirevier Leutkirch zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 7.40 Uhr auf der B 465 zwischen Unterschwarzach und Eggmannsried ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker überholte einen Linienbus und übersah dabei den VW eines entgegenkommenden 38-Jährigen. Dieser leitete eine Vollbremsung ein, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Dennoch streiften sich die Außenspiegel des Unbekannten und des VW, wobei Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand. Der unbekannte Lenker eines weißen Kombi setzte in der Folge seine Fahrt in Richtung Biberach fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu dem Unfall oder dem Lenker des weißen Kombi nehmen die Ermittler unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell