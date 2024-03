Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Medieninfo der Polizei Karlsruhe: Sicher in und durch die Motorradsaison 2024

Karlsruhe (ots)

Mit dem März beginnt der Frühling und damit auch die Motorradsaison. Die Tage werden länger und die Temperaturen milder. Und für viele Kradfahrende heißt es nun wieder ab aufs Bike.

Doch Vorsicht: Nicht nur Ihr Motorrad hatte eine Winterpause, auch Sie als Motor-radfahrende. Vor der ersten Ausfahrt sollten Sie deshalb einige Punkte beachten, damit Sie sicher in die Motorradsaison starten und diese unfallfrei genießen können.

Tipps Ihrer Prävention

Zahlreiche Motorradunfälle ereignen sich auf den Hausstrecken und in der Nähe des Wohnortes, gerade während und gegen Ende der Saison, wenn man glaubt, sein Motorrad sicher zu beherrschen. - Stimmt nach der mehrmonatigen Standzeit die Technik? Gönnen Sie Ihrem Motorrad im Zweifelsfall eine Inspektion, damit Sie sicher unterwegs sind. - Auch der Motorradhelm sollte einem Check unterzogen werden. Erfüllt er die aktuelle ECE-Norm? Ein Motorradhelm sollte nach 5 Jahren regelmäßiger Nutzung sowie bei Beschädigungen der Helmschale ersetzt werden. Für Ihre Sicherheit! - Nach längerer Pause fehlt es an der Routine. Lassen Sie sich deshalb Zeit zum Einfahren. Gewöhnen Sie sich langsam wieder ans Motorradfahren. Fah-ren Sie aufmerksam, vorausschauend und haben Sie stets die Geschwindig-keit im Blick. Haben Sie mal an ein Fahrsicherheitstraining für Motorradfah-rende gedacht? - Seien Sie sicht- und erkennbar. Für andere Verkehrsteilnehmende sind Motor-radfahrende jetzt wieder ein ungewohntes Bild. Schalten Sie das Fahrlicht ein und tragen Sie auffällige Motorradkleidung. Motorradstiefel und Handschuhe gehören zur Grundausstattung. - Meiden Sie tote Winkel. Rechnen Sie damit, dass Sie von anderen Verkehrs-teilnehmenden übersehen werden. - Trainieren Sie die Blickführung, denn der Blick lenkt die Bewegung.

Ihre Einstellung zum Motorradfahren

Prüfen Sie Ihre eigene Fahrweise. Sie müssen weder sich noch Anderen etwas be-weisen. Verantwortung ist das oberste Gebot, insbesondere für den Sozius und die Gruppe. Seien Sie locker und entspannt unterwegs und denken Sie hinter die Kur-ve. Fahren Sie jede Strecke so, als wäre sie unbekannt - auch Ihre Hausstrecke. Weitere Informationen im Internet Informationen rund um das Thema Verkehrssicherheit finden Sie auf unserer Inter-netseite der landesweiten Verkehrssicherheitsaktion GIB ACHT IM VERKEHR unter https://www.gib-acht-im-verkehr.de/. Hier gibt es unter https://www.gib-acht-im-verkehr.de/verkehrssicherheit/motorrad/ auch einen Bereich speziell für Motorradfahrende. Im Bereich Medien finden Sie unter https://shop.gib-acht-im-verkehr.de/produkt/du-hast-es-in-der-hand-faltblatt-fuer-motorradfahrer/ das Faltblatt "Du hast es in der Hand!" zum Download. Denken Sie auch an den Diebstahlschutz Schützen Sie Ihr Motorrad vor Dieben. Wenn vorhanden, nutzen Sie Ihre Wegfahr-sperre und Diebstahlwarnanlage konsequent. Elektronischer Diebstahlschutz kann auch nachgerüstet werden. Einen guten Diebstahlschutz bieten auch mechanische Sicherungen. Entscheiden Sie sich bei Ketten, Bügeln und Schlössern nur für geprüfte Sicherheit und hochwertiges Material, wie durchgehärteten Stahl und massive Schließsysteme. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Seite der Polizeilichen Kriminal-prävention unter https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/motorraeder-richtig-sichern/. Aktionen des Referats Prävention Auch in diesem Jahr ist das Referat Prävention mit Infoständen auf Tour. Hier erhal-ten Sie entsprechendes Informationsmaterial und können persönlich mit unseren Kol-leginnen und Kollegen ins Gespräch kommen. Wir freuen uns auf Sie.

Unsere Termine 2024:

- 05.05.2024, 09.30 Uhr - 15.00 Uhr: Neuburgweier, Fährstation - 05.05.2024, 09.30 Uhr - 15.00 Uhr: Leopoldshafen, Fährstation - 13.05.2024, 13.00 Uhr - 15.30 Uhr: BAB 5, Rasthof Bruchsal - 16.05.2024, 13.00 Uhr - 15.30 Uhr: BAB 5, Rasthof Bruchsal - 20.05.2024, 09.30 Uhr - 15.00 Uhr: Leopoldshafen, Fährstation* * gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz, DRK Ortsverband Eggenstein-Leopoldhafen Sie haben Fragen zu anderen Themen der Verkehrsunfall- und Kriminalprävention? Dann besuchen Sie uns doch im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de und www.polizei-beratung.de. Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail kontaktieren.

Polizeipräsidium Karlsruhe

Referat Prävention Durlacher Allee 31-33 76131 Karlsruhe Tel.: 0721/666-1201 Mail: karlsruhe.pp.praevention@polizei.bwl.de

