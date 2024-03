Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich am Samstag in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 22:30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Weststadt.

Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein, um in das Innere der Erdgeschosswohnung in der Ludwig-Marum-Straße zu gelangen. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher mehrere Schränke und nahmen Schmuck an sich.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0721 666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

