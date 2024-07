Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Zwei Frauen auf Betrugsmaschen hereingefallen

Xanten (ots)

Zwei Frauen aus Xanten sind Opfer von Betrugsmaschen geworden.

In einem Fall rief ein "falscher Polizist" an und sagte, dass in der Nachbarschaft der Frau Einbrecher unterwegs sein. Der Täter überredete die Frau, einen unbekannten "Kollegen" Geld, Gold und Schmuck zu übergeben. Die Polizei werde die Sachen angeblich sicher verwahren.

Eine andere Frau aus Xanten fiel auf einen Schockanruf herein. Ein angeblicher Polizist sagte der Frau am Telefon, ihre Tochter habe jemanden überfahren und getötet. Um ihre Tochter vor Schlimmeren zu bewahren, sei eine Kaution möglich. Die Frau übergab eine größere Menge Geld und Goldschmuck an einen Unbekannten.

Die Polizei wird nicht müde, auf folgende Tipps hinzuweisen:

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald ihr Gesprächspartner, häufig ein angeblicher Polizist, Staatsanwalt oder Enkel, Geld von Ihnen fordert.

Die Polizei ruft niemals mit der Telefonnummer 110 an!

Die Polizei nimmt auch niemals Geld oder Schmuck in Verwahrung!

Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Rufen Sie ihn zurück.

Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen.

Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt:

Notrufnummer 110!

Legen sie nach einem Gespräch immer auf und rufen dann selbstständig die "110" an.

Lassen Sie sich nicht vom Anrufer zu seinem "Kollegen" weiter verbinden.

Lassen Sie sich am Telefon oder an der Haustür nicht unter Druck setzen!

Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige.

BH

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell