Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Zeugensuche nach Einbruch in eine Eisdiele

Xanten (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags, gegen 03:00 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in eine Eisdiele am Markt ein.

Der Täter drückte ein auf Kipp stehendes Fenster ein und gelangte so in das Ladenlokal und entwendete Bargeld. Er wird als männlich, ca. 180 - 185 cm groß mit athletischer Figur und bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, schwarzer Jogginghose und weißen Turnschuhen, beschrieben.

Er kann sachdienliche Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 entgegen.

/cd Ref. 240722-0259

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell