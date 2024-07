Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und Kreispolizeibehörde Wesel: Hamminkeln/ Bocholt - Festnahme von mehreren Frauen nach Verdacht des bandenmäßigen Diebstahls

Hamminkeln/ Bocholt (ots)

Am Nachmittag des Samstags (20.07.2024) kam es gegen 17:20 Uhr zu einem Diebstahl eines Portemonnaies zum Nachteil eines 10- jährigen Mädchens in einem Drogeriegeschäft an der Raiffeisenstraße.

Aus einem Einkaufskorb war dem 10- jährigen Mädchen aus Waldbröl unbemerkt ihr Portemonnaies entwendet worden.

Im weiteren Verlauf konnte der Diebstahl drei Frauen im Alter von 17-23 Jahren durch Videoaufzeichnungen des Geschäftes zugeordnet werden.

Die Frauen konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen gegen 17:45 Uhr an einer Bushaltestelle auf der Blumenkamper Straße mit zwei weiteren Frauen im Alter von 23 und 25 Jahren angetroffen und überprüft werden.

Bei der Durchsuchung derer mitgeführten Gegenstände konnten nicht nur das Portemonnaies der 10- Jährigen, sondern auch Kleidung und Hygieneartikel aufgefunden werden, für die kein Eigentumsnachweis erbracht werden konnte.

Aufgrund des Verdachtes des Bandenmäßigen Diebstahls nahmen die einschreitenden Beamten alle fünf Frauen vorläufig fest. Die 25- jährige und die 23- jährige Festgenommene begründen ihren Wohnsitz jeweils in Duisburg, die anderen Frauen im Alter von 23, 17 und 21 Jahren haben ihren Wohnsitz in Rumänien.

Die bei den Frauen aufgefundene Kleidung und Hygineartikel konnten Bekleidungsläden auf der Raiffeisenstraße in Hamminkeln und auf dem Neutorplatz in Bocholt sowie aus dem Drogeriegeschäft an der Raiffeisenstraße zugeordnet werden.

Die Entlassung der Frauen erfolgte nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft in Duisburg.

