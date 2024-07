Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Diebstahl von Kupferkabeln und Werkzeugen

Wesel (ots)

In der Zeit von Freitag, 19.07. - 17:00 Uhr, bis Montag, 22.07.2024 - 06:40 Uhr, kam es auf einer Baustelle am Hansaring in Wesel zu einem Diebstahl von Kupferkabeln.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zu dem mit Stabmattenzäunen eingefriedeten Baustellengelände.

Auf dem Gelände entwendeten die Täter mehrere Meter Kupferkabel. Aufgrund der Menge müssen die Täter die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.

Ebenfalls am Wochenende schlugen Täter auf einer Baustelle an der Doelenstraße in Wesel zu. Auch hier entwendeten der oder die Täter Kupferkabel.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen und Hinweisgeber. Hinweise bitte an die Polizei in Wesel: 0281-107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell